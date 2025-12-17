Prevenzione e salute a scuola | nel 2026 debutta il nuovo progetto dell’associazione Dino Amadori
Nel 2026, l’associazione Dino Amadori lancerà un nuovo progetto dedicato alla prevenzione e alla promozione della salute nelle scuole primarie di Forlì. Un’iniziativa che mira a sensibilizzare i giovani studenti su temi importanti per il loro benessere, attraverso attività educative e preventive.
L’associazione Dino Amadori annuncia l’avvio, a partire dal 2026, di un importante progetto educativo e di prevenzione rivolto alle scuole primarie del Comune di Forlì. Un’iniziativa che punta a promuovere corretti stili di vita, buone abitudini alimentari e una maggiore consapevolezza sul tema. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
