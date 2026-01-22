Il pizzo sulle case dello Zen e i frutti di mare imposti a Mondello e Sferracavallo | in 35 a processo

A Palermo, 35 persone tra boss e gregari del mandamento di Tommaso Natale-San Lorenzo hanno richiesto di essere giudicate con il rito abbreviato. Tra gli imputati figurano i capi della cosca, Nunzio e Domenico Serio. L'inchiesta riguarda estorsioni legate al pizzo sulle abitazioni dello Zen e alle attività di ristorazione a Mondello e Sferracavallo.

In 35 tra boss e gregari del mandamento di Tommaso Natale-San Lorenzo hanno chiesto di essere processati con il rito abbreviato, a cominciare dai capi della cosca, Nunzio e Domenico Serio. Tutti gli imputati erano stati bloccati con il maxiblitz dello scorso febbraio con il quale i carabinieri.

