Il procuratore De Lucia | Sul pizzo i commercianti non hanno più alibi allo Zen gang ispirate ai social

Da palermotoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il procuratore De Lucia ha sottolineato che, in un contesto in cui le forze dell'ordine e le leggi sono efficaci, i commercianti non possono più giustificare il pagamento del pizzo. Lo Zen e le gang ispirate ai social rappresentano nuove sfide alla legalità, ma la lotta contro l’estorsione richiede responsabilità e collaborazione da parte di tutti gli attori coinvolti.

"Gli imprenditori non possono nascondersi dietro alibi in un momento in cui il sistema legislativo e il sistema repressivo funzionano. Al danneggiamento subito da un'impresa segue sempre e immediatamente la risposta dello Stato, con l'individuazione dei colpevoli e il supporto al commerciante che. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Pizzo e minacce ai commercianti: 3 rinvii a giudizio

Leggi anche: I boss della Noce e di Altarello tra scissioni e pizzo ai commercianti: in 18 scelgono l'abbreviato

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Droga sull’asse Reggio-Rosarno-Pizzo: smantellata rete di produzione e spaccio di marijuana.

procuratore de lucia pizzoEstorsioni, de Lucia: “Non c’è più la situazione degli anni Novanta” - PALERMO – “In un momento in cui il sistema legislativo e il sistema repressivo funzionano, gli imprenditori non possono nascondersi dietro l’alibi del non sapere. livesicilia.it

procuratore de lucia pizzoDe Lucia, riforma costituzionale non difende da errori giudiziari - La borghesia mafiosa che cerca il dialogo con i clan, l'allarme sicurezza in città, il referendum sulla separazione delle carriere, le riforme del sistema processuale: a tracciare un quadro dello "sta ... ansa.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.