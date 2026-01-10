Il procuratore De Lucia | Sul pizzo i commercianti non hanno più alibi allo Zen gang ispirate ai social
Il procuratore De Lucia ha sottolineato che, in un contesto in cui le forze dell'ordine e le leggi sono efficaci, i commercianti non possono più giustificare il pagamento del pizzo. Lo Zen e le gang ispirate ai social rappresentano nuove sfide alla legalità, ma la lotta contro l’estorsione richiede responsabilità e collaborazione da parte di tutti gli attori coinvolti.
"Gli imprenditori non possono nascondersi dietro alibi in un momento in cui il sistema legislativo e il sistema repressivo funzionano. Al danneggiamento subito da un'impresa segue sempre e immediatamente la risposta dello Stato, con l'individuazione dei colpevoli e il supporto al commerciante che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Estorsioni, de Lucia: “Non c’è più la situazione degli anni Novanta” - PALERMO – “In un momento in cui il sistema legislativo e il sistema repressivo funzionano, gli imprenditori non possono nascondersi dietro l’alibi del non sapere. livesicilia.it
De Lucia, riforma costituzionale non difende da errori giudiziari - La borghesia mafiosa che cerca il dialogo con i clan, l'allarme sicurezza in città, il referendum sulla separazione delle carriere, le riforme del sistema processuale: a tracciare un quadro dello "sta ... ansa.it
NewSicilia. . #TgFlash del 31 dicembre - EDIZIONE SERA • Palermo, il punto del procuratore De Lucia su mafia e criminalità https://t.ly/zuPqs • Palermo, Capodanno a casa per la giovane ferita da un colpo di fucile in piazza Nascè https://t.ly/alGrq • Bo - facebook.com facebook
