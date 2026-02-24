Clamoroso ribaltone nel Pd Dal cilindro esce il nome di Nesi Ora la palla passa alla coalizione

L’assemblea comunale del Pd ha deciso di proporre Nesi come candidato, a causa di tensioni interne e divergenze sulla scelta. Durante la riunione di ieri sera al circolo di Santomato, i membri hanno discusso a lungo, scegliendo infine di puntare sul nome del consigliere comunale. La decisione ora spetta alla coalizione, che dovrà confermare o riconsiderare l’adesione. La proposta di Nesi ha sorpreso molti presenti, creando un nuovo scenario politico.

Pistoia, 24 febbraio 2026 – Colpo di scena all'ultima curva. L'assemblea comunale del Pd, andata in scena ieri sera al circolo di Santomato, è stata il teatro di un ribaltone clamoroso. Niente Giovanni Capecchi, niente Simona Laing: la candidata unitaria che il Partito Democratico porterà all'attenzione del tavolo dell'alleanza di centrosinistra (se direttamente o tramite primarie di coalizione, non è ancora noto) per la corsa a sindaco è Stefania Nesi. Un nome avanzato dalla maggioranza (39) dei membri dell'assemblea (in buona parte vicini alle posizioni dei vari Bernard Dika, Federica Fratoni e Samuele Bertinelli) che, come si legge nel documento portato all'attenzione dell'assise, "ritengono importante che Il Partito Democratico, per senso di responsabilità verso la città, esprima una propria autorevole candidatura da proporre al tavolo della costituenda alleanza del centro-sinistra come candidatura unitaria".