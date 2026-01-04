Un parco giochi al Cafaggio Sarà dedicato a Giovanna Pardini

È stato inaugurato un nuovo parco giochi al Cafaggio, dedicato a Giovanna Pardini. L’area, situata nella zona di Casa Fiorita, è stata realizzata dal marito, il dottor Giuseppe Sergenti, come omaggio alla memoria della signora. La struttura offre uno spazio verde pensato per bambini e famiglie, contribuendo a valorizzare il quartiere e a creare un luogo di incontro e socializzazione per la comunità amegliese.

Una nuova area verde riservata ai bambini e alle famiglie in memoria di Giovanna Pardini. E’ l’omaggio che il marito, il dottor Giuseppe Sergenti, ha voluto donare alla comunità amegliese nel ricordo della signora attrezzando lo spazio nella zona di Casa Fiorita nella frazione del Cafaggio. Dopo mesi di lavoro e attesa l’amministrazione comunale ha fissato nella giornata di venerdì 9 alle 11 la data di inaugurazione del parco giochi. L’area verde è stata completamente riqualificata e pensata per offrire ai bambini e alle famiglie uno spazio sicuro, inclusivo e accogliente. Tra gli interventi realizzati, spicca la costruzione di un campo da gioco multiuso, progettato per consentire la pratica sia del calcio sia del basket, offrendo così ai più giovani un luogo moderno e funzionale dove incontrarsi e crescere attraverso lo sport. 🔗 Leggi su Lanazione.it

