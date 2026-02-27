A Crans-Montana, due mesi dopo il tragico incendio che ha causato 41 vittime, si continua a riflettere su quanto accaduto. La scena ha segnato profondamente la comunità locale e ha portato a numerosi approfondimenti. I ricordi di quella notte restano vivi tra chi ha vissuto l’evento in prima persona e tra chi si impegna a ricostruire il quadro degli avvenimenti.

Domenica saranno trascorsi due mesi dalla notte che ha cambiato molte vite per sempre, quando, nel rogo de Le Constellation a Crans-Montana, sono rimaste uccise 41 persone. Tra quei ragazzi, che stavano festeggiando il Capodanno, scoccato da poco più di un’ora, c’era anche suo figlio, Giovanni Tamburi, 16 anni appena. L’Italia non ha dimenticato, non dimentica. Proprio l’altra sera, Achille Lauro dal palco di Sanremo ha cantato la sua ‘Perdutamente’ per le vittime dell’incendio, un omaggio da brividi: ’E se bastasse una notte, sì, per farci sparire. Cancellarci in un lampo come un meteorite. Perdutamente, siamo in mare aperto. Perdutamente, è già mattino presto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crans-Montana, Tamburi: "Achille Lauro a Sanremo ci ha fatto commuovere"

Leggi anche: “Il tributo di Achille Lauro mi ha fatto commuovere. Quel brano per mio figlio racconta il dolore di tutti”: parla la mamma di Achille Barosi che cantò “Perdutamente” al funerale del figlio morto a Crans Montana

“L’omaggio di Achille Lauro mi ha fatto commuovere, Perdutamente racconta il dolore di tutti”: parla la mamma di Achille BarosiMilano – "Non c’è solo la mia storia in questo tributo, ci sono tanti genitori coinvolti.

Temi più discussi: Crans-Montana, i sopravvissuti hanno seguito insieme l’omaggio di Achille Lauro; Perdutamente di Achille Lauro a Sanremo 2026 per le vittime di Crans-Montana: testo e perché questa canzone; Crans-Montana, il capo dei vigili del fuoco: in pochi impossibile fare tutti i controlli; A Sanremo Achille Lauro duetta con Laura Pausini, sul palco anche il coro dell'Anfass.

Strage di Crans-Montana: 41 morti nel rogo di Capodanno, tra indagini sui Moretti e l’omaggio di Achille Lauro al Festival di SanremoIl 2026 è iniziato nel peggior modo possibile, con una strage, di giovanissimi, che stavano festeggiando il Capodanno. A meno di due mesi di distanza dalla strage di ... ilmattino.it

Crans-Montana, i sopravvissuti hanno seguito insieme l’omaggio di Achille LauroLa musica entra anche dove il dolore sembra occupare tutto lo spazio. Entra in punta di piedi tra i letti del reparto grandi ustioni dell’Ospedale Niguarda. Qui il Festival di Sanremo ... ilgazzettino.it

#Cronaca Perdutamente” il potere della musica a Sanremo per ricordare Crans – Montana - facebook.com facebook

Elsa dopo Crans-Montana, la 15enne biellese al Cto di Torino. Il direttore: «Ha sorriso, e la mamma ora è felice: sarà in camera con lei» x.com