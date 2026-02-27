I “prediction market” consentono di puntare su quanti tweet farà Elon Musk o sul giorno dell'attacco all'Iran, e hanno sempre più influenza Il 31 dicembre scorso un utente di Polymarket scommise circa 32mila dollari sulla destituzione di Nicolás Maduro, allora presidente del Venezuela, entro la fine di gennaio. Pochi giorni dopo, il 3 gennaio, Maduro fu catturato dagli Stati Uniti in un’operazione segreta, che fruttò al misterioso utente 436mila dollari. Fin da subito la coincidenza risultò sospetta a molti. Polymarket è, insieme a Kalshi, il più grande prediction market (o mercato predittivo) del mondo, un tipo di servizio con cui... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il nuovo modo di scommettere che sta dilagando negli Stati Uniti

Come sta andando TikTok negli Stati Uniti dopo il passaggio di proprietàNon benissimo: tra chi sostiene che abbia oscurato video poco graditi all'amministrazione Trump e le nuove regole sulla privacy I giornali...

A Minneapolis si sta ridefinendo la geografia del potere federale negli Stati UnitiNei giorni scorsi, a Minneapolis, un bambino di cinque anni è stato arrestato insieme al padre da agenti dell’Immigration and Customs Enforcement...

Temi più discussi: Doriana Masucci: Intelligenza Artificiale e musica; Sanremo, Renga: Il meglio di me' e' un nuovo modo di essere uomini; Il cambio di mentalità, le accademie e i giovani, il nuovo modo di giocare: l'intervista di Quesada al Midi Olympique; Un nuovo modo di raccontare i Giochi. Tra Intelligenza artificiale, gestione automatizzata dei contenuti e replay 3D in tempo reale.

Il calo dei consumi è evidente e irreversibile, ma possiamo cambiare modo di raccontare questa categoria per provare a invertire la rottaIl calo dei consumi è evidente e irreversibile, ma possiamo cambiare modo di raccontare questa categoria per provare a invertire la rotta ... linkiesta.it

Aphelion, il nuovo sci-fi di Don't Nod tra Interstellar e Alien: IsolationAbbiamo avuto la possibilità di provare Aphelion e di parlare con gli sviluppatori di Don't Nod di questo loro nuovo gioco fantascientifico. multiplayer.it

Ci volevano due presidenti degli Stati Uniti per confermare quello che ogni bambino sospetta da sempre: gli alieni probabilmente esistono. L'editoriale integrale di Gabriele Segre su La Stampa - facebook.com facebook

Le scelte degli Stati Uniti C’è confusione sotto lo scudo dei vaccini Tira una brutta aria negli USA nella lotta alle malattie infettive, da quando si è insediata la amministrazione Trump con Kennedy Jr, alla giuda della salute americana. È notizia di ieri che 15 Sta x.com