Come sta andando TikTok negli Stati Uniti dopo il passaggio di proprietà

TikTok fatica a riprendere fiato negli Stati Uniti dopo il cambio di proprietà. Gli utenti segnalano che alcuni video sono stati oscurati, in particolare quelli ritenuti scomodi all’amministrazione Trump. Le nuove regole sulla privacy hanno alimentato le polemiche e aumentato i timori. La piattaforma si trova sotto osservazione e il futuro sembra ancora incerto.

Non benissimo: tra chi sostiene che abbia oscurato video poco graditi all'amministrazione Trump e le nuove regole sulla privacy I giornali statunitensi hanno cominciato a scriverne la settimana scorsa, quando la comica e attrice Meg Stalter, che ha un profilo seguito da 278mila followers, ha raccontato di essersi accorta che, anche dopo molte ore, un suo video caricato su TikTok che criticava l’ICE non era stato mostrato a nessun utente. Stalter ha accusato TikTok di “shadowban” – una pratica applicata dai social newtork che limita la visibilità dei contenuti di un utente senza avvisarlo – e ha eliminato il suo profilo sulla piattaforma. 🔗 Leggi su Ilpost.it

