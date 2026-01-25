a minneapolis si sta ridefinendo la geografia del potere federale negli stati uniti

A Minneapolis, recenti eventi evidenziano una rinnovata dinamica nel panorama del potere federale negli Stati Uniti. In particolare, l’arresto di un bambino di cinque anni e del suo padre da parte dell’ICE solleva questioni sulla gestione delle politiche migratorie e sull’applicazione delle leggi federali. Questi episodi contribuiscono a ridefinire i confini e le modalità di intervento delle autorità a livello locale e nazionale.

Nei giorni scorsi, a Minneapolis, un bambino di cinque anni è stato arrestato insieme al padre da agenti dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE). La notizia ha fatto il giro del mondo scatenando indignazione, dibattito sui social, reciproche accuse tra democratici e repubblicani. Ma concentrarsi sul bambino significa perdere di vista quello che sta davvero accadendo. Perché quello che è successo a Minneapolis non è un incidente e nemmeno soltanto una questione di immigrazione. È qualcosa di più inquietante, ovvero la ridefinizione geografica del potere federale negli Stati Uniti. D’altra parte, al giorno d’oggi, continuare a parlare di “crisi della frontiera sud” è un errore analitico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

