Il nucleare della Corea del Nord

Da tv2000.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Corea del Nord ha annunciato di aver condotto un test nucleare, confermando così la presenza di un programma di armi nucleari attivo. L’evento è stato reso pubblico dalle autorità nordcoreane, che hanno dichiarato di aver verificato il successo dell’operazione. La notizia ha suscitato reazioni a livello internazionale, con molti paesi che hanno condannato l’azione e richiesto una risposta unanime.

In un mondo attraversato da conflitti, uno dei principali nodi della politica internazionale resta l’arsenale nucleare. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

il nucleare della corea del nord
© Tv2000.it - Il nucleare della Corea del Nord

Leggi anche: Il “regalo di Natale” di Kim Jong-un: spunta il primo sottomarino nucleare della Corea del Nord

Leggi anche: La Corea del Nord svela i lanciarazzi con capacità nucleare

Il nucleare della Corea del Nord

Video Il nucleare della Corea del Nord

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Nord Corea, il leader Kim Jong Un svela un lanciamissili multiplo per testate nucleari; Il terzo round dei negoziati sul nucleare, l’allineamento Modi-Netanyahu e altre notizie interessanti; Nord Corea, Kim svela il super lanciarazzi nucleare: Nessuno sarà protetto; Corea del Nord, Kim Jong-un è pronto al dialogo con Washington ma non con Seoul.

il nucleare della coreaVesti la giubba. Kim attrezza la Corea del Nord con lo status nucleare e l'erede designataSi è concluso con una parata militare a Pyongyang il nono Congresso del Partito dei Lavoratori. Kim Jong-un promette uno sprint dell'arsenale nucleare, ma non ... huffingtonpost.it

il nucleare della coreaIl terzo round dei negoziati sul nucleare, l’allineamento Modi-Netanyahu e altre notizie interessantiA Ginevra è in corso il terzo round dei colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare, mediati dall’Oman, nel tentativo di evitare un’ulteriore escalation dopo il rafforzamento del ... limesonline.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.