Il nucleare della Corea del Nord

La Corea del Nord ha annunciato di aver condotto un test nucleare, confermando così la presenza di un programma di armi nucleari attivo. L’evento è stato reso pubblico dalle autorità nordcoreane, che hanno dichiarato di aver verificato il successo dell’operazione. La notizia ha suscitato reazioni a livello internazionale, con molti paesi che hanno condannato l’azione e richiesto una risposta unanime.

In un mondo attraversato da conflitti, uno dei principali nodi della politica internazionale resta l'arsenale nucleare. Servizio di Marco Burini TG2000.