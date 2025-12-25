Il regalo di Natale di Kim Jong-un | spunta il primo sottomarino nucleare della Corea del Nord

Un regalo di Natale per Kim Jong-un. Nelle scorse ore i media nordcoreani hanno diffuso le immagini che confermano i notevoli progressi compiuti da Pyongyang nella costruzione del suo primo sottomarino a propulsione nucleare da 8700 tonnellate. Un sogno inseguito dal Maresciallo almeno dal 2021, quando aveva discusso il raggiungimento di tale obiettivo in occasione del congresso del partito. L'agenzia di Stato Kcna ha diffuso la notizia rendendo noto che il sommergibile è stato ispezionato dal dittatore e da sua figlia Kim Ju-ae, sempre più considerata l'erede designata dal leader del Regno Eremita.

Aurus Senat L700, cosa è (e quanto costa) l'auto regalata da Putin a Kim Jong-un - Un'auto blindata che viene definita «la personificazione della dignità e del potere inerenti al carattere russo». ilmessaggero.it

Il mio regalo di Natale é arrivato! Nel senso che l’hanno fatto a me ma anche a voi. Entro dalla porta principale nel mondo del Musical al Teatro Sistina - tempio della commedia italiana - diretto da quel “Piparo” che leggevo sempre sotto i titoli più importanti. Ri - facebook.com facebook

A Natale il regalo più bello è un sorriso da condividere insieme. Tutti insieme Buon Natale da tutta la SSC Napoli! #ProudToBeNapoli x.com

