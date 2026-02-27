Il nodo scientifici Volta e Moreschi con 140 esuberi

Le scuole sono al completo e ora si affrontano le questioni legate ai docenti in esubero. La situazione riguarda 140 posizioni che devono essere gestite tra le istituzioni scolastiche. Le iscrizioni sono terminate e si passa alla fase di distribuzione delle risorse umane disponibili. Le decisioni prese influenzeranno le modalità di organizzazione delle classi e il funzionamento delle scuole nei prossimi mesi.

Iscrizioni chiuse, si apre la partita delle domande in esubero da smistare dalle scuole sold-out. Se gli anni scorsi i licei scientifici creavano più rompicapi - e addirittura nel 2021 si riusciva a pareggiare il numero di domande con i posti a disposizione soltanto calcolando l'hinterland - quest'anno solo il Moreschi e il liceo Volta hanno domande in surplus, 140 in tutto, mentre vi sono ancora disponibilità in molti licei milanesi: Severi, Allende, Cardano, Russell, Donatelli Pascal, Natta, Leonardo Da Vinci e Cremona, per un totale di 241 posti, ai quali si aggiungono 139 posti disponibili nei Comuni della cintura di Milano. E ci sono ancora banchi liberi anche per l'opzione scienze applicate: 41 posti a Milano, 61 fuori Milano.