Alberta Ferretti 140 esuberi a Milano

Rischia di essere amaro il Natale dei dipendenti di Aeffe: l’azienda di moda fondata da Alberta Ferretti ha avviato la procedura che prevede 221 licenziamenti su 540 addetti. Un duro colpo. I sindacati sono in confronto costante con l’azienda e con Mimit e ministero del Lavoro per individuare strumenti che possano mitigare l’impatto sociale. La crisi del gruppo si è aggravata negli ultimi mesi. A ottobre Aeffe ha chiesto l’accesso alla composizione negoziata della crisi ed è stato affidato a Riccardo Ranalli (nella foto) – esperto indipendente nominato dalla Camera di commercio della Romagna – il compito di guidare il risanamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alberta Ferretti 140 esuberi a Milano

