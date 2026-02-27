Il neo vicesindaco Di Bello | Lavoreremo solo per il bene della città

Il nuovo vicesindaco di Brindisi è l’avvocato Fabio Di Bello, nominato ieri dal sindaco Marchionna durante un rimpasto di giunta. Di Bello ha dichiarato che il suo impegno sarà rivolto esclusivamente al bene della città. La nomina è stata ufficializzata in un momento di cambiamenti all’interno dell’amministrazione comunale. La comunicazione è arrivata attraverso un comunicato ufficiale del Comune.

Le prime dichiarazioni dell'avvocato Fabio Di Bello da vicesindaco di Brindisi. Il professionista è stato nominato ieri dal sindaco Marchionna, nell'ambito di un nuovo rimpasto di giunta. Oggi il suo esordio in consiglio comunale. . 🔗 Leggi su Brindisireport.it Leggi anche: Isabella Angiuli, neo segretaria cittadina Pd: "Lavoreremo per un partito radicato" Ambiente, il Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo: “Territorio saturo, bonifiche e salute priorità assolute”UNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Una selezione di contenuti sullo stesso tema. Discussioni sull' argomento Nomina di Silvia Muttoni ad Assessore dopo la decadenza del Sindaco; Cordignano, Cinzia Soneghet nominata vicesindaca; Nomine&Poltrone, per l'ex assessore Sergio Cardinali ufficiale il nuovo incarico come presidente di Asm Terni; Cade il sindaco, arriva il commissario. Il caso del vicesindaco sequestrato e picchiato per ore da una banda di sconosciuti nel PaveseIl vicesindaco di Galliavola (Pavia) Enrico Broglia è stato caricato in auto e trasportato in aperta campagna. Qui è stato sequestrato e picchiato per ore da una banda. Segui le notizie di Fanpage.it ... fanpage.it Comune di Brindisi, Di Bello vicesindaco. In giunta Vantaggiato e De Maria. A Guaceto confermati Birgitta ed Epifani - facebook.com facebook