Isabella Angiuli neo segretaria cittadina Pd | Lavoreremo per un partito radicato

Isabella Angiuli è ufficialmente la nuova segretaria cittadina del Pd a Bologna. Prende il posto lasciato vacante e promette di lavorare per rafforzare il partito sul territorio. La nomina arriva in un momento politico importante per la città, e le congratulazioni arrivano dal partito provinciale che le augura buon lavoro.

È Isabella Angiuli la nuova segretaria cittadina del Pd. Dal Partito Democratico provinciale di Bologna arrivano le congratulazioni di "buon lavoro per questo incarico importante, che assume in una fase politica significativa per la città e per il nostro partito. La sua esperienza amministrativa, il radicamento nei territori, il profilo unitario e la lunga esperienza associativa rappresentano un valore prezioso per rafforzare il lavoro politico del Pd bolognese". Così i dem in una nota, aggiungendo: "Siamo certi che, insieme agli organismi cittadini e in stretto raccordo con il livello metropolitano, saprà contribuire a rilanciare l’iniziativa politica del Partito Democratico, rafforzandone la presenza nei quartieri e accompagnando il percorso verso le prossime sfide amministrative”.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Isabella Angiuli

Il Partito Democratico di Bologna ha scelto la sua nuova segretaria cittadina.

La Lega a Vigarano si mostra unita, dopo le tensioni degli ultimi mesi.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Isabella Angiuli

Il Pd ha scelto la segretaria cittadina: a breve arriverà Isabella AngiuliBologna, 28 gennaio 2026 – Nuova segretaria cittadina Pd in arrivo. Salvo sorprese dovrebbe essere Isabella Angiuli (ala Schlein, vicina a Matteo Lepore) che ha avuto la meglio sulla consigliera ... ilrestodelcarlino.it