Ambiente il Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli Giuseppe Cirillo | Territorio saturo bonifiche e salute priorità assolute

Il Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, sottolinea l’importanza di interventi mirati come bonifiche e attenzione alla salute, in un territorio sempre più saturo. La tutela dell’ambiente rappresenta una priorità concreta per garantire il benessere delle comunità locali, richiedendo azioni efficaci e sostenibili per preservare il territorio e migliorare la qualità della vita.

La tutela dell’ambiente non è una questione astratta, ma una responsabilità concreta verso le comunità che amministriamo. “La tutela dell’ambiente non è una questione astratta, ma una responsabilità concreta verso le comunità che amministriamo “. Con queste parole il Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, è intervenuto all’incontro “Ambiente, bonifiche e comunità” tenutosi questo pomeriggio nella sala consiliare del Comune di Acerra, cui hanno presto parte, tra gli altri, il Sindaco Tito D’Errico e il Presidente del Consiglio comunale nonché Consigliere metropolitano, Raffaele Lettieri, il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, il Vescovo di Acerra, Antonio Di Donna, l’Assessora all’Ambiente della Regione Campania, Claudia Pecoraro, la deputata Carmela Auriemma, consiglieri regionali, amministratori del territorio, tecnici ed esperti del settore tecnici ed esperti del settore. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

