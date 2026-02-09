Mercato Roma occhi su Corvi | il giovane portiere del Parma ha stregato Massara! Pronto l’assalto in estate

Il Roma guarda già al futuro e punta il giovane portiere del Parma, Corvi. Massara ha visto in lui un talento promettente e sta preparando l’assalto per portarlo in giallorosso questa estate. Nel frattempo, negli uffici di Trigoria, si continua a pianificare anche dopo la chiusura del mercato invernale.

La Roma si muove già per la prossima estate.

La Roma si prepara all’assalto e potenzia il suo mercato.

Mercato Roma, Massara a caccia di un portiere: occhi su Corvi

