Il deragliamento del tram in diretta il video ripreso dal taxi | il mezzo fuori controllo curva all’improvviso e si schianta

Alle 16.11 di venerdì 27 febbraio, in viale Vittorio Veneto a Milano, un tram ha deragliato improvvisamente e si è schiantato contro un veicolo in un video ripreso da un taxi. Il mezzo fuori controllo ha percorso una curva in modo imprevisto, causando l’incidente visibile nel filmato. Un rider che precedeva il taxi si è fermato poco prima dell’incidente e si può considerare fortunato.

Milano, 27 febbraio 2026 – Sono le 16.11 di venerdì 27 febbraio. In viale Vittorio Veneto un taxi, preceduto da un’altra da un rider che può considerarsi un miracolato, si ferma a un incrocio. La dash cam interna riprende la strada da cui, nella parte di carreggiata dedicata ai tram, arriva – dalla direzione opposta – il tram 9. All’arrivo all’incrocio, in velocità, il mezzo devia a sinistra, si sgancia dalla linea elettrificata e termina la sua corsa contro lo spigolo di un palazzo. Milano, il tram devia a sinistra e si schianta: il deragliamento del 9 ripreso da una dash cam (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Chi assiste alla scena scappa, poi si avvicina a dare una mano Il rider lancia la bici e scappa, come anche un altro passante, ripreso dalla telecamera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

