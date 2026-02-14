Bologna il palazzo finisce ‘recintato’ | Prigionieri dei cantieri della linea verde del tram

A Bologna, un palazzo di via di Corticella è stato circondato da un recinzione improvvisa a causa dei lavori della linea verde del tram. La decisione ha lasciato gli abitanti delle 18 famiglie che vivono nell’edificio senza possibilità di entrare o uscire liberamente, creando disagi quotidiani. La recinzione è comparsa senza preavviso, bloccando l’ingresso principale e isolando completamente l’intero stabile dai passanti.

Lungo i cantieri della Verde, da un giorno all'altro, è spuntato un recinto attorno a un palazzo. In via di Corticella un condominio abitato da 18 famiglie. Morale della favola: passo carraio stracciato, nessuna possibilità di entrare e uscire con l'auto. Un inconveniente che i residenti avrebbero comunque affrontato "per qualche giorno", come indicato temporaneamente tra i cantieri della linea verde del tram. Poi, l'amara sorpresa: un nuovo cartello con sopra scritto che l'intervento sarebbe durato per un mese, fino al 4 marzo.