Lady Macbeth censurata da Stalin nel 1936 | Opera volgare pornofonica e immorale caos invece di musica ; al centro della trama tradimenti passionali e omicidi

La sera del 26 gennaio 1936, Josif Stalin lasciò il Teatro Bol’šoj di Mosca prima della fine della rappresentazione di Lady Macbeth, giudicando lo spettacolo eccessivamente "crudo e sensuale" “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmitrij Šostakóvi?, scelta per la Prima della Scala 202. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

lady macbeth censurata stalinPrima della Scala 2025 | La storia di Lady Macbeth: la censura di Stalin, lo stile “sfacciato” di Shostakovich, quella strana definizione di “pornofonia” - Poi un articolo sulla Pravda (si dice ispirato dal dittatore sovietico) la fece affondare per una trentina d'anni La La ... Riporta ilfattoquotidiano.it

lady macbeth censurata stalinLady Macbeth: la storia dell’opera di Šostakóvic che fece infuriare Stalin - Fino alla rielaborazione che smussò le più audaci impennate foniche e le esasperazioni timbriche. Come scrive ilgiorno.it

lady macbeth censurata stalin"Una Lady Macbeth" censurata da Stalin - La micidiale stroncatura anonima della "Pravda" era emanazione diretta del tiranno ... Come scrive msn.com

