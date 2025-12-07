Lady Macbeth censurata da Stalin nel 1936 | Opera volgare pornofonica e immorale caos invece di musica ; al centro della trama tradimenti passionali e omicidi
La sera del 26 gennaio 1936, Josif Stalin lasciò il Teatro Bol’šoj di Mosca prima della fine della rappresentazione di Lady Macbeth, giudicando lo spettacolo eccessivamente "crudo e sensuale" “Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk” di Dmitrij Šostakóvi?, scelta per la Prima della Scala 202. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Argomenti simili trattati di recente
Scala, l’evento mondano dell’anno senza i vertici dello Stato: per Lady Macbeth del russo Dmitrij Šostakovi? il tutto esaurito
Prima della Scala, in scena Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Ortombina: “Promette molto bene”
La Lady Macbeth di Šostakovic : "Una bellezza che stordisce"
Questa sera Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk apre la Stagione 25/26. La serata verrà ripresa da Rai in 4K. In Italia sarà possibile seguire la diretta televisiva su Rai1 e RaiPlay, e la diretta radiofonica su Rai Radio3. All’estero sarà trasmessa da ARTE - facebook.com Vai su Facebook
Tragica Lady Macbeth dalla provincia russa ilsole24ore.com/art/tragica-la… Vai su X
Prima della Scala 2025 | La storia di Lady Macbeth: la censura di Stalin, lo stile “sfacciato” di Shostakovich, quella strana definizione di “pornofonia” - Poi un articolo sulla Pravda (si dice ispirato dal dittatore sovietico) la fece affondare per una trentina d'anni La La ... Riporta ilfattoquotidiano.it
Lady Macbeth: la storia dell’opera di Šostakóvic che fece infuriare Stalin - Fino alla rielaborazione che smussò le più audaci impennate foniche e le esasperazioni timbriche. Come scrive ilgiorno.it
"Una Lady Macbeth" censurata da Stalin - La micidiale stroncatura anonima della "Pravda" era emanazione diretta del tiranno ... Come scrive msn.com