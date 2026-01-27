Nuoto Uisp 2003 in trionfo al Meeting nazionale ' Aragno' | conquistati 7 ori

La stagione della Nuoto Uisp 2003 di Cascina prosegue con successi, tra cui sette medaglie d’oro al Meeting nazionale 'Aragno'. Dopo buoni risultati ai Campionati regionali e alla 'Coppa Brema', il gruppo dimostra continuità e crescita, consolidando la propria posizione nel panorama natatorio italiano. La squadra si impegna per mantenere alta la qualità delle prestazioni e affrontare con determinazione le prossime sfide stagionali.

Continua in modo spedito la stagione per il gruppo della categoria per la Nuoto Uisp 2003 di Cascina che, dopo aver ben figurato sia ai Campionati regionali assoluti che al Campionato Italiano a squadre 'Coppa Brema' nella fase regionale - entrambe le manifestazioni svoltesi nella piscina 'Rosi.

