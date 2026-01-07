Nuoto record e medaglie per Gymnasium al meeting internazionale Chiara Giavi

Da pordenonetoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quaranta finali; un record e otto medaglie da aggiungere in bacheca.  Il 2026 si apre nel migliore dei modi per la Gymnasium Banca 360 FVG, alle prese con i primi appuntamenti agonistici di questo nuovo anno. Gli atleti hanno preso parte alla 26esima edizione del meeting internazionale “Chiara. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

nuoto record e medaglie per gymnasium al meeting internazionale chiara giavi

© Pordenonetoday.it - Nuoto, record e medaglie per Gymnasium al meeting internazionale "Chiara Giavi"

Leggi anche: Nuoto, pioggia di medaglie per i 'master' di Gymnasium al Memorial “Lalla Cecchi” di Trieste

Leggi anche: Nuoto. “Azzurrissimo“ da dieci medaglie. Tnt Empoli ok nel meeting di casa

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

nuoto record medaglie gymnasiumNuoto azzurro, un 2025 da urlo: l’Italia galleggia sulle medaglie - Mentre in piscina esplode definitivamente la stella Sara Curtis ... tuttosport.com

Paralimpiadi. Record e medaglie in chiusura - Nell’ultima giornata di gare di nuoto alle Paralimpiadi, l’Italia ha vinto tre medaglie d’oro, con Stefano Raimondi, Alberto Amodeo e la ... federnuoto.it

nuoto record medaglie gymnasiumL'ex nuotatore Ryan Lochte vende all'asta tre medaglie d'oro dopo il divorzio - Il 41enne campione americano, che già nel 2022 aveva venduto all'asta altre sei medaglie conquistate ai Giochi fra argenti e bronzi, ha incassato poco più di 385mila dollari ... msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.