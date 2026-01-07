Nuoto record e medaglie per Gymnasium al meeting internazionale Chiara Giavi

Paralimpiadi. Record e medaglie in chiusura - Nell’ultima giornata di gare di nuoto alle Paralimpiadi, l’Italia ha vinto tre medaglie d’oro, con Stefano Raimondi, Alberto Amodeo e la ... federnuoto.it

L'ex nuotatore Ryan Lochte vende all'asta tre medaglie d'oro dopo il divorzio - Il 41enne campione americano, che già nel 2022 aveva venduto all'asta altre sei medaglie conquistate ai Giochi fra argenti e bronzi, ha incassato poco più di 385mila dollari ... msn.com

La spedizione azzurra ha dominato il medagliere dei Campionati Europei di nuoto con ben 21 medaglie totali, di cui 9 d'oro: Simona Quadarella: 1500m stile libero. Simone Cerasuolo: 50m rana. Sara Curtis: 50m dorso (con record europeo di 25"49). Alberto - facebook.com facebook

