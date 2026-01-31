Questa mattina a Milano un medico anestesista è stato condannato per traffico di armi. Durante le indagini, gli agenti hanno trovato anche reperti archeologici nella sua abitazione, che lo hanno portato a rispondere anche di furto. La vicenda ha suscitato molta attenzione, soprattutto per i collegamenti tra i reati.

CANNOLE – Tre anni e quattro mesi di reclusione, oltre a 10mila euro di multa: è questa la condanna inflitta dalla giudice del tribunale di Lecce Giulia Proto nei confronti del medico anestesista Piero Frassanito, 63enne di Cannole, accusato di detenzione abusiva di armi e compravendita di armi comuni da sparo per corrispondenza o mediante contratto a distanza. Prevista inoltre l’interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena, una volta diventata definitiva. L’avvocato difensore Andrea Frassanito ha già annunciato il ricorso in appello, che sarà presentato non appena saranno depositate le motivazioni della sentenza, entro sessanta giorni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Traffico di armi, condannato medico anestesista

Approfondimenti su Medico Anestesista

La corte di Lecce ha condannato Piero Frassanito, medico anestesista di 63 anni di Cannole, a tre anni e quattro mesi di carcere e a pagare una multa di 10 mila euro.

Il dottor Fausto D'Agostino, anestesista rianimatore del Campus Bio-Medico di Roma originario di Cellino San Marco, ha avuto l’opportunità di incontrare il Papa durante l’udienza del Giubileo.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

30 GENNAIO 2026 - CANNOLE(LE) - TRAFFICO DI ARMI CONDANNATO A 3 ANNI MEDICO ANESTESISTA

Ultime notizie su Medico Anestesista

Argomenti discussi: Traffico di armi, condannato un medico anestesista: 3 anni e 4 mesi di reclusione - LeccePrima; Cannole, medico condannato a tre anni per traffico di armi; Traffico di armi, condannato un medico anestesista: 3 anni e 4 mesi di reclusione; Pizzicato con un arsenale in casa. Medico condannato a 3 anni e 4 mesi.

Traffico di armi, condannato un medico anestesista: 3 anni e 4 mesi di reclusioneLa giudice del tribunale di Lecce Giulia Proto ha emesso oggi la sentenza nel processo abbreviato a carico di un professionista 63enne di Cannole, imponendogli anche il pagamento di una multa di 10mil ... lecceprima.it

Pizzicato con un arsenale in casa. Medico condannato a 3 anni e 4 mesiNel corso dell’interrogatorio dopo l’arresto, l’uomo ha sostenuto di essere un collezionista d’armi e non un trafficante. leccenews24.it

Tre anni di galera e una multa salata per il medico 63enne di Cannole accusato nel 2024 di detenzione abusiva e traffico d’armi. - facebook.com facebook