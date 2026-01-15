Medico rinviato a giudizio per la morte di un paziente al Pronto Soccorso
Un medico del Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi è stato rinviato a giudizio per omicidio colposo, in relazione alla morte di un uomo di 60 anni di San Pietro Vernotico. Il paziente è deceduto per arresto cardiocircolatorio, attribuito a un infarto. L’indagine ha portato all’azione legale, che ora procederà secondo le procedure giudiziarie previste.
BRINDISI - È stato rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio colposo un medico in servizio presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, ritenuto responsabile della morte di un 60enne di San Pietro Vernotico, deceduto per “arresto cardiocircolatorio conseguente a infarto. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Scotte, paziente chiama la polizia: “Se è un pronto soccorso oculistico, il medico deve esserci sempre”
Leggi anche: Paziente distrugge il Pronto soccorso, un medico ferma il 35enne di Chioggia con lo spray anti-aggressione. Migliaia di euro di danni
Morte alla clinica estetica: un medico patteggia, l'altro va a processo; Tragedia Chiavari, prosciolti i medici: nessuna colpa per la morte del 14enne in canoa; Non si accorse che era incinta: condannato medico per la morte di Anna Siena; Neonata di due giorni muore al Policlinico: indagati otto medici e un'ostetrica.
Medico rinviato a giudizio per la morte di un paziente al Pronto Soccorso - Secondo l’accusa violò le linee guida sul dolore toracico: “Con interventi tempestivi la vita sarebbe stata salvata” ... brindisireport.it
Brindisi, rinviato a giudizio medico dopo la morte di un paziente per infarto - Un medico di Brindisi è rinviato a giudizio per responsabilità colposa dopo la morte di un uomo di 60 anni per infarto. trmtv.it
Brindisi, 60enne morì di infarto in ospedale: medico 69enne va a processo - «Con quel quadro clinico e quei risultati, il paziente avrebbe dovuto essere ricoverato immediatamente nel reparto di terapia intensiva» ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Il verdetto era atteso per oggi, il giudice per l'udienza preliminare ha rinviato per repliche. Ad aver scelto il rito alternativo erano stati un ispettore e due agenti penitenziari, oltre al medico dell’istituto penitenziario. facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.