Medico rinviato a giudizio per la morte di un paziente al Pronto Soccorso

Un medico del Pronto Soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi è stato rinviato a giudizio per omicidio colposo, in relazione alla morte di un uomo di 60 anni di San Pietro Vernotico. Il paziente è deceduto per arresto cardiocircolatorio, attribuito a un infarto. L’indagine ha portato all’azione legale, che ora procederà secondo le procedure giudiziarie previste.

