Il Mar accoglie le opere di Mattia Moreni | dalla Regressione della specie agli Umanoidi

Il museo ravennate accoglie una esposizione dedicata alla produzione degli ultimi 20 anni di vita dell'artista. Un progetto curato da Claudio Spadoni Il Mar – museo d’arte della città di Ravenna, dal primo marzo al 3 maggio, propone l'ultimo evento di un ampio progetto curato da Claudio Spadoni. L’iniziativa mette in rete cinque importanti musei della Romagna, per celebrare il lavoro di uno dei maggiori pittori italiani del Novecento, Mattia Moreni. Nato a Pavia, formatosi a Torino e dopo lunghi soggiorni parigini, Moreni ha poi legato il suo nome alla Romagna, dove dal 1970 ha sempre vissuto. Dopo le mostre a Bagnacavallo, Forlì,... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

