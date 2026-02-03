la regressione fino agli umanoidi al mar trenta opera di moreni

Il Mar di Ravenna ospita fino al 3 maggio una mostra dedicata a Mattia Moreni, uno dei pittori più rappresentativi del ‘900. L’esposizione rientra in un progetto che coinvolge cinque musei della Romagna, tutti uniti per celebrare l’artista pavese. Moreni, che ha trascorso gran parte della vita nel territorio romagnolo, viene raccontato attraverso una selezione di opere che vanno fino alle rappresentazioni di figure umane in forma di umanoidi. La mostra, curata da Claudio Spadoni, permette di scoprire un aspetto inedito del suo lavoro

Il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna dal 1 marzo al 3 maggio propone l’ultimo evento di un ampio progetto - curato da Claudio Spadoni - che mette in rete cinque importanti musei della Romagna nella celebrazione del lavoro di uno dei più importanti pittori italiani del ‘900, Mattia Moreni (1920-1999), artista pavese di nascita, torinese di formazione, ma che dopo lunghi soggiorni parigini ha legato il suo nome al territorio romagnolo dove ha sempre vissuto dal 1970 in poi. Dopo le mostre di Bagnacavallo, Forlì, Santa Sofia e Bologna - che hanno indagato temi particolari quali la formazione e il periodo informale, alcune serie storiche, dalle Angurie agli Autoritratti, fino alla ricostruzione dell’antologica bolognese curata nel 1965 da Arcangeli, a Ravenna si inaugura una esposizione dedicata alla produzione degli ultimi 20 anni di vita del maestro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

