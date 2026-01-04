Scopri il look del giorno con il modello di jeans più di tendenza del 2026. Diversi dalle classiche forme skinny o a palazzo, questi denim rappresentano un’evoluzione stilistica, più articolata e pensata. Il modo di indossarli riflette una nuova consapevolezza nella scelta dei capi, senza rinunciare alla sobrietà. Un’interpretazione moderna del denim, adatta a chi desidera un look semplice ma originale.

N on sono skinny, non sono a palazzo, e nemmeno un ritorno nostalgico ai Settanta. Il denim del 2026 prende un’altra direzione, più costruita e consapevole. Cambia il volume, cambia il punto vita, cambia soprattutto la vestibilità: il modello di jeans che detterà tendenza nel nuovo anno è quello barrel. Come abbinare i jeans neri: 5 outfit per un’eleganza effortless X Sono già ovunque: nelle collezioni, nello street style, nei look che sembrano effortless ma non lo sono mai davvero. Il look del giorno parte da qui, da un modello di jeans che fa (quasi) tutto il look da solo. Dove li abbiamo già visti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

