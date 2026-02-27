Il DNA contiene messaggi lasciati dagli antenati, come tracce di un passato scritto nel nostro patrimonio genetico. La genetica, oltre gli esperimenti di laboratorio, può essere vista come una lingua che comunica storie e caratteristiche di generazioni passate. È una mappa che collega il presente con un passato remoto, un patrimonio tramandato da un'umanità in costante movimento.

Ci sono messaggi degli antenati per noi che sono rimasti scritti nel nostro dna. E allora le genetica non è solo una questione di laboratorio, ma una ’lingua’, una mappa che viene da lontano per il futuro, tramandata da un’umanità viaggiante. Ne parlerà oggi a Imola Guido Barbujani, al Festival dei linguaggi. L’appuntamento con il genetista e scrittore è alle 18 in Salannunziata, via Fratelli Bandiera 17. Barbujani, ’Il linguaggio della genetica’ è il titolo dell’incontro: di che cosa parlerà? "Di come i genetisti sono riusciti a decifrare il linguaggio delle cellule e della biologia. E dunque come abbiamo capito perché è importante il dna e come abbiamo faticosamente imparato a leggerlo e comprendere parecchie cose su di noi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il linguaggio del dna. Barbujani: "La genetica? Un po’ come viaggiare"

Garlasco, la perizia sul dna di Andrea Sempio: cosa significa "traccia genetica parziale ma familiare"Il profilo genetico trovato sulle unghie di Chiara Poggi è compatibile con la linea genetica maschile della famiglia di Andrea Sempio, ma non è stato...

Leggi anche: La scienza dimostra che monogamia sociale e genetica non sempre coincidono, ma sopratutto che la fedeltà non è una questione di DNA

Temi più discussi: Il linguaggio del dna. Barbujani: La genetica? Un po’ come viaggiare; Oltre l’immagine: il linguaggio della moda; PineRARO: un evento che fa la differenza; Il DNA sonoro dei Black Keys.

Linguaggio. Una ricerca italiana svela il ruolo del Junk Dna nell’espressione verbaleDall’IIT uno studio che dimostra come funziona la regolazione del gene FOXP2, collegato al corretto sviluppo del linguaggio. Il segreto della parola sarebbe da ricercare in quello che fino a poco ... quotidianosanita.it

Linguaggio, la capacità di comunicare e usare gli strumenti per farloÈ una delle più straordinarie capacità degli esseri umani: impadronirsi di una lingua ed usarla per comunicare, parlando, scrivendo, leggendo, perfino mimando. Siamo quello che siamo grazie al ... corriere.it

1940-1945 SI E' FERMATO IL TEMPO Diario di una esperienza di guerra e di prigionia in nord Africa e poi nel Texas «Giuseppe Rigolin ha detto Paolo Bordin, presidente della Barbujani nato a Lendinara nel 1921, ha insegnato alla scuola elementare dall' - facebook.com facebook