Garlasco la perizia sul dna di Andrea Sempio | cosa significa traccia genetica parziale ma familiare

Il caso diventa sempre più intricato: si analizzano nuove “prove” e che alimentano l’interesse verso una possibile svolta, come spiega la psicologa e criminologa forense Cristina Brasi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Garlasco, la perizia sul dna di Andrea Sempio: cosa significa "traccia genetica parziale ma familiare"

Nuove testimonianze parlano delle luci accese nella casa vuota della nonna di Chiara Poggi la notte prima dell’omicidio. Un dettaglio mai approfondito che riemerge mentre la perizia sul Dna riporta Andrea Sempio al centro del caso Garlasco panorama.it/attu Vai su X

Cronaca Giudiziaria. Caso Garlasco, Dna sulle unghie: la perizia indica compatibilità con Sempio, ma non è affidabile secondo la difesa - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, il dna di Sempio sulle unghie di Chiara ora è una "prova" - Scoppia la guerra tra consulenti, ma la svolta nel caso Garlasco è cristallizzata. Secondo iltempo.it

Garlasco e il Dna, duello tra i legali di Sempio e Stasi: "Artefatto", "compatibile" - La perizia sul materiale genetico sulle unghie di Chiara Poggi non mette d'accordo le parti in causa nella nuova inchiesta sul delitto di ... Riporta iltempo.it

Garlasco, il mistero delle luci accese nella casa vuota. E intanto la nuova perizia riporta Sempio al centro del caso - Nuove testimonianze parlano delle luci accese nella casa vuota della nonna di Chiara Poggi la notte prima dell’omicidio. Si legge su panorama.it

Delitto di Garlasco, la perizia conferma: “C’è il Dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi” - La perizia della genetista Denise Albani che però precisa: "Non è un risultato certamente affidabile" Sulle unghie di Chiara Poggi ci sono tracce di Dna compatibili con quello di Andrea Sempio: è quan ... Si legge su tpi.it

Garlasco, la perizia e i dubbi sulle analisi del 2014: «Il Dna di Sempio su due dita di Chiara Poggi». Compatibilità «forte» o «moderata» su entrambe le mani - Le due tracce di Dna sulle unghie della vittima evidenziano una corrispondenza con «l’aplotipo Y» di Andrea Sempio. Come scrive msn.com

Garlasco, biologa Albani deposita la perizia sul dna: le evidenze riguardanti Andrea Sempio - Garlasco, dna sotto esame: la biologa Albani analizza il materiale genetico trovato sotto le unghie di Chiara Poggi per confrontarlo con il profilo di Andrea Sempio. Scrive notizie.it