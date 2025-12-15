La scienza dimostra che monogamia sociale e genetica non sempre coincidono ma sopratutto che la fedeltà non è una questione di DNA

Spesso si pensa che monogamia e fedeltà siano la stessa cosa, ma la scienza smentisce questa convinzione. Studi dimostrano che la monogamia sociale e quella genetica non sempre coincidono, evidenziando che la fedeltà non è determinata dal DNA. Esploriamo come le relazioni amorose siano più complesse di semplici etichette.

Q uando si parla di amore e relazioni, spesso si usano i termini fedeltà e monogamia come se fossero sinonimi. E invece, secondo la scienza, non lo sono. Lo conferma uno studio pubblicato su Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences, guidato dall’antropologo evoluzionista Mark Dyble dell’Università di Cambridge. Lo studio ha confrontato i dati genetici di 103 nuclei familiari umani con quelli di 34 specie di mammiferi. L’obiettivo? Misurare quanto ciascuna specie sia davvero “monogama” dal punto di vista genetico e stabilire il posto degli esseri umani in questa classifica. Coppia, che cos'è la monogamia etica?. Iodonna.it

