La scienza dimostra che monogamia sociale e genetica non sempre coincidono ma sopratutto che la fedeltà non è una questione di DNA
Spesso si pensa che monogamia e fedeltà siano la stessa cosa, ma la scienza smentisce questa convinzione. Studi dimostrano che la monogamia sociale e quella genetica non sempre coincidono, evidenziando che la fedeltà non è determinata dal DNA. Esploriamo come le relazioni amorose siano più complesse di semplici etichette.
Q uando si parla di amore e relazioni, spesso si usano i termini fedeltà e monogamia come se fossero sinonimi. E invece, secondo la scienza, non lo sono. Lo conferma uno studio pubblicato su Proceedings of the Royal Society: Biological Sciences, guidato dall’antropologo evoluzionista Mark Dyble dell’Università di Cambridge. Lo studio ha confrontato i dati genetici di 103 nuclei familiari umani con quelli di 34 specie di mammiferi. L’obiettivo? Misurare quanto ciascuna specie sia davvero “monogama” dal punto di vista genetico e stabilire il posto degli esseri umani in questa classifica. Coppia, che cos'è la monogamia etica?. Iodonna.it
Monogamous vs Polygamous: Love Isn’t So Simple in the Wild
Antonella Viola: «Monogamia? Non siamo programmati per l’esclusività sessuale. Il piacere ha una funzione biologica, ma sull'orgasmo femminile sappiamo troppo poco» - Esistono forme di monogamia sociale, cioè coppie che cooperano ... leggo.it
Siamo monogami per natura? Per la scienza “più degli scimpanzé e meno dei licaoni” - Per decenni, il dibattito sul sistema di accoppiamento umano è stato un campo di battaglia tra biologi ed antropologi. msn.com
La scienza ha dimostrato che il cuore non è solo una pompa che mantiene in vita il corpo, ma un vero e proprio centro di intelligenza. Con oltre 40.000 neuroni, il cuore possiede una sua rete capace di comunicare direttamente con il cervello. E non è tutto: - facebook.com facebook
Una ricerca scientifica dimostra che avere un cane cambia il microbioma dei ragazzi, ovvero la struttura batterica intestinale. Simbolicamente l’intestino viene definito il “cervello emotivo” perché da lì passano le nostre emozioni e sensazioni. La scienza, co x.com