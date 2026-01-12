Canottaggio al via il 2026 con la Rowing Winter Challenge sul lago di Pusiano
Nel 2026, il canottaggio italiano riprende con la Rowing Winter Challenge sul lago di Pusiano, dopo la Coppa Lysistrata. A Eupilio si disputano le prime gare di gran fondo in singolo e due senza, segnando l’inizio della stagione agonistica e l’assegnazione dei primi titoli nazionali dell’anno.
Dopo la Coppa Lysistrata, il canottaggio italiano entra nel vivo: a Eupilio si assegnano i primi titoli tricolori di gran fondo in singolo e due senza. Il 2026 del canottaggio italiano comincia a prendere forma. Archiviato l’antipasto rappresentato dalla Coppa Lysistrata, disputata a Napoli nel ricordo dell’ex presidente federale Davide Tizzano e vinta dal RYCC . 🔗 Leggi su Sportface.it
2026, ci siamo: tutte le gare del primo trimestre del nuovo anno; Coppa Lysistrata a Napoli: «Partenza rinviata solo di qualche ora»; Trimestre di fuoco all’estero per il canottaggio italiano tra luglio, agosto e settembre; Beach Sprint ad Angera: due giorni di raduno regionale per i canottieri Master.
Canottaggio, al via la stagione 2026: primi raduni a Piediluco e Sabaudia con obiettivi Varese e Amsterdam - Primo appuntamento con i raduni valutativi federali per il Canottaggio azzurro programmati dal Direttore Tecnico Antonio Colamonici in direzione degli appuntamenti internazional ... varese7press.it
Si accende il 2026: sabato e domenica a Pusiano i Campionati Italiani di fondo in singolo e due senza tinyurl.com/nhcnj6z8 #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio x.com
La Befana ha portato via le feste ma ha lasciato nella nostra calza un nuovo Master Camp!!! Preparatevi a ricominciare la stagione, i nostri tecnici sono a vostra disposizione #mastercamp #rowing #canottaggio #sabaudia #thecoresabaudia - facebook.com facebook
