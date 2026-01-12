Canottaggio al via il 2026 con la Rowing Winter Challenge sul lago di Pusiano

Da sportface.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, il canottaggio italiano riprende con la Rowing Winter Challenge sul lago di Pusiano, dopo la Coppa Lysistrata. A Eupilio si disputano le prime gare di gran fondo in singolo e due senza, segnando l’inizio della stagione agonistica e l’assegnazione dei primi titoli nazionali dell’anno.

Dopo la Coppa Lysistrata, il canottaggio italiano entra nel vivo: a Eupilio si assegnano i primi titoli tricolori di gran fondo in singolo e due senza. Il 2026 del canottaggio italiano comincia a prendere forma. Archiviato l’antipasto rappresentato dalla Coppa Lysistrata, disputata a Napoli nel ricordo dell’ex presidente federale Davide Tizzano e vinta dal RYCC . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

Leggi anche: Coppa di Natale 2025 a Sabaudia, il canottaggio e la canoa insieme sul Lago di Paola

Leggi anche: Il lago di Pusiano è il più inquinato della provincia: l’allarme del Circolo Ilaria Alpi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

2026, ci siamo: tutte le gare del primo trimestre del nuovo anno; Coppa Lysistrata a Napoli: «Partenza rinviata solo di qualche ora»; Trimestre di fuoco all’estero per il canottaggio italiano tra luglio, agosto e settembre; Beach Sprint ad Angera: due giorni di raduno regionale per i canottieri Master.

canottaggio via 2026 rowingCanottaggio, al via la stagione 2026: primi raduni a Piediluco e Sabaudia con obiettivi Varese e Amsterdam -  Primo appuntamento con i raduni valutativi federali per il Canottaggio azzurro programmati dal Direttore Tecnico Antonio Colamonici in direzione degli appuntamenti internazional ... varese7press.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.