Il lago di Pusiano è il più inquinato della provincia | l’allarme del Circolo Ilaria Alpi
Il lago di Pusiano risulta il bacino con le concentrazioni più elevate di PFAS tra quelli monitorati in provincia di Como. A segnalarlo è il Circolo Ambiente "Ilaria Alpi", che commenta con forte preoccupazione i dati diffusi da Arpa Lombardia relativi al 2024.Secondo le analisi ambientali, nel. 🔗 Leggi su Quicomo.it
