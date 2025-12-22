Lo spettacolo della neve nel deserto il video del nord dell’Arabia Saudita che si tinge di bianco | Non accadeva da 30 anni

Secondo i media locali non accadeva da 30 anni. Il nord dell’ Arabia Saudita, specialmente la ragione di Tabuk, si è tinto di bianco: la neve è arrivata a coprire, tre le altre cose, il deserto e i rilievi rocciosi di Jabal Al Lawz. Lo stesso scenario si è verificato in questi giorni anche in Qatar. Il fenomeno è legato al passaggio di sistemi di bassa pressione sul Medio Oriente, accompagnato da un calo generalizzato delle temperature. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lo spettacolo della neve nel deserto, il video del nord dell’Arabia Saudita che si tinge di bianco: “Non accadeva da 30 anni” Leggi anche: Il Giappone si tinge di bianco, abbondanti nevicate nel Nord | Video Leggi anche: Sei destinazioni che catturano lo spirito dell’Arabia Saudita Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Neve nel deserto: l’Arabia Saudita si risveglia bianca dopo trent’anni; Neve nel deserto del Medio Oriente: Arabia Saudita e Qatar sotto un manto bianco; Neve in Arabia Saudita, non accadeva da 30 anni: il deserto si tinge di bianco | Il video; Meteo, Arabia Saudita imbiancata: neve spettacolare su Jabal Al-Lawz nel cuore del deserto | FOTO e VIDEO. Neve nel deserto: l’Arabia Saudita si risveglia bianca dopo trent’anni - Secondo i residenti il fenomeno non si registrava da trent’anni, regalando uno spettacolo suggestivo e insolito in una ... iodonna.it

Neve nel deserto del Medio Oriente: Arabia Saudita e Qatar sotto un manto bianco - Le precipitazioni nevose hanno interessato in particolare la zona di Jabal Al Lawz, dove la neve ha ricoperto dune e rilievi rocciosi. tg.la7.it

