Lo spettacolo della neve nel deserto il video del nord dell’Arabia Saudita che si tinge di bianco | Non accadeva da 30 anni

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i media locali non accadeva da 30 anni. Il nord dell’ Arabia Saudita, specialmente la ragione di Tabuk, si è tinto di bianco: la neve è arrivata a coprire, tre le altre cose, il deserto e i rilievi rocciosi di Jabal Al Lawz. Lo stesso scenario si è verificato in questi giorni anche in Qatar. Il fenomeno è legato al passaggio di sistemi di bassa pressione sul Medio Oriente, accompagnato da un calo generalizzato delle temperature. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

