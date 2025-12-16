Al Policlinico di Bari tre espianti di midollo osseo in 20 giorni | Toccata con mano la generosità dei donatori pugliesi

Al Policlinico di Bari, in soli 20 giorni, sono stati effettuati tre espianti di midollo osseo, il quinto dall’inizio del 2025. Giovani donatori pugliesi hanno scelto di donare volontariamente e in modo anonimo, dimostrando generosità e sensibilità verso chi necessita di trapianti. Un esempio di solidarietà che evidenzia l'importanza della donazione di midollo osseo.

Tre espianti di midollo osseo in soli 20 giorni, il quinto dall'inizio del 2025. È il dato che arriva dal reparto di Ematologia con Trapianto del Policlinico di Bari, dove alcuni giovani donatori pugliesi si sono sottoposti volontariamente e in forma del tutto anonima alla procedura, offrendo una.

