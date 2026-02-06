Voh-lah-reh | il gobbo di Mariah Carey in italiano maccheronico fa impazzire il web

La rete si divide tra risate e incredulità per la versione italiana decisamente approssimativa di Mariah Carey. Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano, la cantante ha interpretato “Nel cielo dipinto di blu” con un testo tutto in italiano maccheronico, che ha fatto impazzire il web. Molti utenti hanno commentato divertiti, altri sono rimasti sbalorditi dalla scarsa cura nei dettagli. La scena è diventata subito virale, tra meme e battute sui social.

Milano, 6 febbraio 2026 – “Voh-lah-reh nell chay-lo een-fee-nee-toe”. È il testo ‘tradotto’ in italiano molto maccheronico dell’iconico brano di Modugno ‘ Nel cielo dipinto di blu ’, la canzone interpretata in italiano da una splendida Mariah Carey durante la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026. Con gli occhi incollati alla tv, in tanti si sono chiesti come abbia fatto la star statunitense a imparare l’italiano, pensando a chissà quale ‘vocal coah’ – magari anche famoso – dietro alla performance sul testo originale di Modugno. E forse c’è stato anche un ‘preparatore atletico canoro’, anche se il gobbo ha tradito ogni velleità di impeccabile rigore dello staff del genio Marco Balich, il “designer delle emozioni” che ha firmato la cerimonia di Milano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Voh-lah-reh”: il gobbo di Mariah Carey in italiano maccheronico fa impazzire il web Approfondimenti su MariahCarey Olimpiadi Olimpiadi, Mariah Carey canta in italiano ma il suo gobbo fa impazzire i social: «Voh-lah-reh, oh-oh» – Il video Mariah Carey ha tentato di cantare in italiano durante la cerimonia a San Siro, davanti a 67mila spettatori. Mariah Carey canta in italiano alla cerimonia di Milano Cortina: il segreto della sua pronuncia svelato nel gobbo Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 allo stadio San Siro, Mariah Carey ha sorpreso tutti cantando in italiano. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Pippo Baudo interviews Mariah Carey, introducing her to the Italian public Ultime notizie su MariahCarey Olimpiadi Voh-lah-reh: il gobbo di Mariah Carey in italiano maccheronico fa impazzire il webZorzi: Mi devasta. Il video postato sui social svela il retroscena della performance in italiano del brano ‘Nel blu dipinto di blu’ alla Cerimonia olimpica Milano-Cortina 2026 ... quotidiano.net Olimpiadi, Mariah Carey canta in italiano ma il suo gobbo fa impazzire i social: «Voh-lah-reh, oh-oh» – Il videoLa cantante ha stregato San Siro con il celebre brano di Domenico Modugno. E per evitare strafalcioni linguistici, si è fatta un gobbo a modo suo ... open.online OLIMPIADI / In una nuvola di di piume e paillettes, ecco Mariah Carey intonare "Nel blu dipinto di blu", omaggio a Domenico Modugno e all'Italia. E lo stadio di San Siro a cantare con lei. Segui la nostra diretta, link nel primo commento. facebook Da Laura Pausini a Mariah Carey, da Vittoria Ceretti a Charlize Theron: quello che ci è piaciuto di più (lato beauty) delle famose che hanno partecipato all'apertura dei Giochi x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.