il festival di sanremo ha un problema con i marchi

Il Festival di Sanremo sta affrontando difficoltà con i marchi, poiché l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha multato più volte la Rai. Di conseguenza, l’emittente tv applica norme severe e oscura i brand durante le trasmissioni, rendendo più complesso per gli sponsor essere visibili. La situazione ha portato a cambiamenti nelle modalità di presentazione delle pubblicità e delle sponsorizzazioni.

Dopo diverse multe dell'Agcom la Rai è molto rigida nell'oscurare i brand, con risultati paradossali e comunque poco efficaci L’edizione del Festival di Sanremo in corso, arrivata al terzo giorno, è ampiamente descritta come più povera e noiosa del normale sia per la parte musicale sia per quella televisiva. Non che abitualmente ci sia una particolare ricchezza, ma rispetto ad altri anni sono state meno anche le polemiche e le discussioni che di solito accompagnano i giorni del Festival. C’è però una questione che è diventata evidente e sta in un certo senso distinguendo l’edizione di quest’anno: la Rai, che organizza e trasmette il Festival, ha sempre più problemi a gestire la presenza dei marchi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

