Festival di Sanremo 2026 Eddie Brock debutta a Sanremo con Avvoltoi | Se dovessi vincere non parteciperei all’Eurovision Essere scartato ai provini per Amici e X-Factor mi ha insegnato a crescere

Eddie Brock ha debuttato a Sanremo 2026 con il brano “Avvoltoi”, causando sorpresa tra il pubblico. La sua partecipazione nasce dopo aver ottenuto successo sui social con la canzone “Non è mica te”, che ha superato il milione di visualizzazioni su YouTube. Brock ha raccontato che, se dovesse vincere, non parteciperebbe all’Eurovision, preferendo concentrarsi sulla musica italiana. La sua esperienza agli altri talent show, come Amici e X-Factor, lo ha aiutato a crescere come artista. Ora, il cantante si prepara a salire sul palco dell’Ariston.

Dopo aver conquistato i social con la virale "Non è mica te", Eddie Brock è pronto a fare il salto sul palco del Festival di Sanremo 2026 con il nuovo brano "Avvoltoi". La canzone affronta il tema di un legame che lascia segni profondi, di quelli che continuano a farsi sentire anche quando sembrano finiti. Brock canta un amore capace di ferire ma anche di fare luce, costringendo chi lo vive a fare i conti con le proprie emozioni più autentiche. Non c'è spazio per illusioni o facili consolazioni: al centro c'è la presa di coscienza di un sentimento potente e scomodo. "Avvoltoi" diventa così un viaggio interiore, dove il dolore si trasforma in lucidità e consapevolezza.