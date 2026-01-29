La questione del recupero della ’Curt del Castell’ torna sotto i riflettori. Il gruppo d’opposizione Progetto in Comune chiede chiarimenti e si chiede che fine abbia fatto il bando per sistemare l’edificio nel centro storico. Criticano il bilancio di previsione approvato a fine dicembre, definendolo “triste” e chiedendo un cambio di passo per rilanciare l’intervento.

Che fine ha fatto il bando per il recupero della “Curt del Castell” in centro storico? Se lo chiede il gruppo d’opposizione Progetto in Comune, che ha diffuso una nota in cui critica il bilancio di previsione approvato a fine dicembre, definito un "bilancio triste". Tra i punti contestati, l’alienazione della Curt del Castell, che vale 372.000 euro. "Che fine ha fatto il Piano integrato di intervento che anni fa era stato messo a bando e poi ritirato? Dopo nostre molteplici insistenze, ci è stato spiegato che presto sarà rimesso a bando. Intanto gli anni passano e la nuova piazza (scarna e spoglia) rimarrà incastonata tra un contenitore vuoto (Palazzo Rovelli) e un rudere che crolla (Curt del Castell)". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Recupero della ’Curt del Castell’: "Serve un cambio di passo"

Approfondimenti su Curt del Castell

La sicurezza durante le ore notturne rappresenta una questione sempre più rilevante nella nostra città.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Curt del Castell

Argomenti discussi: Recupero della ’Curt del Castell’: Serve un cambio di passo.

Tmc, ecco il piano di recupero del BayesianNel corso dell'incontro che si è tenuto ieri a Palermo nella sede della Capitaneria di Porto, le autorità marittime e investigative siciliane hanno approvato i dettagli del piano di recupero del ... ansa.it

Dopo un recupero industriale importante...e con i nostri gettoni di Goldrake personalizzati a forma di disco volante...SABATO 31 pomeriggio con un evento straordinario sarà presentata la GIOSTRA DI GOLDRAKE ORIGINALE 1978 (pochi esemplari esistenti) - facebook.com facebook