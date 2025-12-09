Il senatore di FI sull' audizione del Procuratore di Caltanissetta | Finalmente parole di verità sul fenomeno mafioso

Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha commentato positivamente l'audizione del procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, definendola un momento storico nelle indagini sulla mafia. Le sue parole hanno evidenziato l'importanza delle dichiarazioni del procuratore per fare luce sul fenomeno mafioso e rafforzare l'azione delle istituzioni.

«Un momento storico nelle indagini della Commissione sul fenomeno mafioso». Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha definito l'audizione in Commissione Antimafia del procuratore della Repubblica di Caltanissetta, Salvatore De Luca. Gasparri ha analizzato nel dettaglio molti dei contenuti dell'audizione, evidenziando diverse cosa. «L'inchiesta Mafia-appalti fu concausa della strage di Via D'Amelio e anche di quella di Capaci, come ha affermato De Luca - ha spiegato il senatore forzista. Lo stesso procuratore ha tritato la cosiddetta "pista nera" in materia di stragi mafiose usando l'espressione "zero tagliato"», ha proseguito. 🔗 Leggi su Iltempo.it