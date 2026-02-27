Il favoloso Oscar | al teatro Libero in scena le fiabe di Wilde per tutta la famiglia
Al teatro Libero, viene messo in scena uno spettacolo dedicato alle fiabe di Oscar Wilde, pensato per tutta la famiglia. La rappresentazione ripropone alcuni dei racconti più noti dell’autore, noto anche per il romanzo “Il ritratto di Dorian Gray”. La produzione si concentra su un repertorio che include anche opere meno famose di Wilde, offrendo un’occasione per riscoprire la sua vasta produzione letteraria.
Chi non conosce Oscar Wilde, autore del celebre romanzo "Il ritratto di Dorian Grey"? Eppure Wilde non scrisse soltanto romanzi e poesie. Una parte preziosa della sua produzione, infatti, è dedicata alle fiabe, pensate per i più giovani, ma capaci di parlare anche agli adulti.
