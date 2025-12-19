Natale a Spazio Seme | fiabe jazz e teatro per tutta la famiglia dal 20 al 28 dicembre
Dal 20 al 28 dicembre, Spazio Seme invita tutta la famiglia a immergersi in un magico clima natalizio con “Intorno a Natale”. Tra fiabe, jazz e teatro, questa serie di eventi offre un’occasione unica per vivere le festività attraverso momenti di ascolto, immaginazione e condivisione, creando ricordi speciali e momenti di gioia condivisa.
Spazio Seme presenta “Intorno a Natale”, un percorso di eventi pensato per vivere le festività attraverso ascolto, immaginazione e condivisione. Si parte venerdì 20 dicembre alle 17 con “Fiabe e leggende di Natale”, un incontro per famiglie tra tradizioni toscane e racconti da altre culture. Il giorno di Natale, mercoledì 25 dicembre alle 21.15, va in scena il “Concerto di Natale” del Seme Jazz Quintet, con un repertorio che attraversa standard jazz e grandi canzoni italiane e internazionali. La rassegna si chiude con lo spettacolo “La vita degli Elfi”, venerdì 27 dicembre alle 17 e domenica 28 dicembre alle 11, esperienza poetica e sensoriale per bambini dai 2 anni in su e adulti. 🔗 Leggi su Lortica.it
