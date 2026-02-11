Il dramma di Nicole stroncata dalla malattia a a 23 anni | Nel cuore il tuo dolce sorriso

Una giovane vita spezzata troppo presto. Nicole Foglieni, 23 anni, è morta dopo aver combattuto contro una grave malattia. La famiglia ricorda il suo sorriso, la sua forza e l’ironia che ha saputo regalare a chi le stava vicino. La notizia ha colpito tutti, lasciando un vuoto enorme tra amici e conoscenti.

"Il tuo sorriso, la tua forza, la tua dolcezza, la tua ironia e l'amore che hai donato e chi ti ha conosciuta rimarranno ricordi indelebili nel cuore di chi ti ha incontrata": così la famiglia ha voluto ricordare Nicole Foglieni, scomparsa a soli 23 anni dopo aver convissuto a lungo con una grave.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Nicole Foglieni

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Nicole Foglieni

Argomenti discussi: I Giochi di Nicole: Sogno quella medaglia sfiorata quattro anni fa; Terni, eseguito il trapianto di fegato per ridare la vita a Nicole: a Padova l'intervento sulla 28enne respinta da vari ospedali; Ci sono un nome e una lunga confessione per la morte di Zoe; Le 7 serie thriller psicologiche più attese del 2026 (da vedere in streaming).

Il dramma di Nicole, stroncata dalla malattia a a 23 anni: Nel cuore il tuo dolce sorrisoIl tuo sorriso, la tua forza, la tua dolcezza, la tua ironia e l'amore che hai donato e chi ti ha conosciuta rimarranno ricordi indelebili nel cuore di chi ti ha incontrata: così la famiglia ha volu ... bresciatoday.it

Il dramma di Nicole: «Non vogliono farmi il trapianto, così rischio la vita»Terni «Mi hanno detto che sono in fase terminale ma io voglio vivere o almeno voglio provarci a combattere ancora per la vita. Spero che il mio appello mi consenta di avere il diritto ad un secondo ... ilmessaggero.it

Nicole Kidman e Hugh Grant sono i protagonisti di un dramma familiare che ti terra con il fiato sospeso. "The Undoing – Le verità nascoste", è ora su # Play. Scegli la tua offerta: tim.social/offerte_timvis… x.com

La scoperta dopo il dramma - facebook.com facebook