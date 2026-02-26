Pizzul Zof Elisa e molti altri | le voci che raccontano l' Orcolat in anteprima a Gemona

Sabato 28 febbraio si terranno due proiezioni del documentario dedicato al terremoto del 1976 in Friuli. L'evento si svolgerà a Cinemazero, nell'ambito di un festival dedicato al cinema documentaristico. Saranno presenti alcune voci che raccontano quegli eventi, offrendo una prospettiva diretta e autentica sulla tragedia. La proiezione è aperta al pubblico e si svolgerà nel pomeriggio.

Sabato 28 febbraio alle ore 16.30 e alle 18.45, in anteprima assoluta a Cinemazero nell'ambito di Aspettando Pordenone Docs Fest, sarà presentato Orcolat, documentario sul terremoto che colpì il Friuli nel 1976. A introdurlo, per entrambe le proiezioni, in sala il regista Federico Savonitto