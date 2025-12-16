Aumento degli orsi abbattibili gli ambientalisti | Un cavallo di Troia | ecco perché

L'aumento della quota di orsi abbattibili rappresenta una decisione controversa, sollevando forti critiche da parte degli ambientalisti. Secondo le loro opinioni, tale misura, priva di solide basi tecniche e ignorando le indicazioni di Ispra, rischia di compromettere la tutela della specie e mette in discussione le politiche di gestione della fauna selvatica.

“Tra gli emendamenti più gravi spicca l’aumento della quota di orsi abbattibili ogni anno: una scelta priva di basi tecniche che ignora deliberatamente le indicazioni di Ispra, l’organo scientifico di riferimento nazionale e che non trova alcuna giustificazione sul piano gestionale. Una decisione. Trentotoday.it

