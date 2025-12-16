Aumento degli orsi abbattibili gli ambientalisti | Un cavallo di Troia | ecco perché
L'aumento della quota di orsi abbattibili rappresenta una decisione controversa, sollevando forti critiche da parte degli ambientalisti. Secondo le loro opinioni, tale misura, priva di solide basi tecniche e ignorando le indicazioni di Ispra, rischia di compromettere la tutela della specie e mette in discussione le politiche di gestione della fauna selvatica.
“Tra gli emendamenti più gravi spicca l’aumento della quota di orsi abbattibili ogni anno: una scelta priva di basi tecniche che ignora deliberatamente le indicazioni di Ispra, l’organo scientifico di riferimento nazionale e che non trova alcuna giustificazione sul piano gestionale. Una decisione. Trentotoday.it
Aumento degli orsi abbattibili, gli ambientalisti: "Un cavallo di Troia: ecco perché" - Gli stessi hanno pure aggiunto: "La Provincia sta conducendo un nuovo monitoraggio della popolazione di orso ... trentotoday.it
Gli orsi polari si stanno adattando all’aumento delle temperature (ma non basta), lo studio x.com
Temperature in aumento, geni in movimento: cosa accade agli orsi polari esposti a climi più caldi - facebook.com facebook
