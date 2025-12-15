Orsi sempre più piccoli e meno aggressivi | ecco quanto dimostrato da tre ricercatori di Unife

Tre ricercatori dell'Università di Ferrara hanno scoperto che gli orsi che frequentano più frequentemente le aree abitate sono diventati più piccoli e meno aggressivi. Questi mutamenti, evidenziati attraverso studi genetici, dimostrano come l'interazione con gli ambienti umani influisca sull'evoluzione delle caratteristiche di questi animali.

