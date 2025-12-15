Orsi sempre più piccoli e meno aggressivi | ecco quanto dimostrato da tre ricercatori di Unife
Tre ricercatori dell'Università di Ferrara hanno scoperto che gli orsi che frequentano più frequentemente le aree abitate sono diventati più piccoli e meno aggressivi. Questi mutamenti, evidenziati attraverso studi genetici, dimostrano come l'interazione con gli ambienti umani influisca sull'evoluzione delle caratteristiche di questi animali.
Gli orsi che vivono più a stretto contatto con i villaggi umani sono diventati più piccoli e meno aggressivi, e questo cambiamento è scritto nel loro dna. È il risultato di uno studio firmato da Andrea Benazzo, Giulia Fabbri e Giorgio Bertorelle dell'Università di Ferrara, pubblicato sulla. Ferraratoday.it
Il cucciolo di orso ha seguito l'uomo a casa ed è stato adottato
Ora sappiamo perché gli orsi marsicani hanno caratteristiche genetiche che li rendono meno aggressivi - Queste varianti sono probabilmente state selezionate dalla coesistenza con l’essere umano. wired.it
In Romania ci sono tantissimi orsi - Il 2 luglio un uomo italiano di 48 anni che si trovava in vacanza in Romania è stato ucciso da un’orsa con due piccoli durante una sosta del suo viaggio in moto sulla strada panoramica Transfagarasan. ilpost.it
Ricami che raccontano il Natale Sei piccoli mondi cuciti in rosso, dove orsi, renne e topolini celebrano la magia delle feste. Ogni pattern è un abbraccio: da “Festive Cheer” a “Creative Christmas”, un viaggio tra tazze fumanti, alberi addobbati e regali condivi - facebook.com facebook
Temperature in aumento, geni in movimento: cosa accade agli orsi polari esposti a climi più caldi x.com