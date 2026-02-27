Il dg dell' Asp Alberto Firenze a Lercara Friddi | focus su anziani e nuova organizzazione sanitaria

Il direttore generale dell'ASP di Palermo, Alberto Firenze, ha visitato Lercara Friddi dove ha incontrato rappresentanti locali e personale sanitario. Durante l’incontro, si è concentrato sulla gestione dei servizi per gli anziani e sulla riorganizzazione delle strutture sanitarie nel territorio. L’obiettivo è approfondire le esigenze della comunità e valutare le criticità esistenti nelle strutture pubbliche.

Prosegue il ciclo di incontri istituzionali nelle strutture sanitarie del territorio avviato dal Direttore generale dell'ASP di Palermo, Alberto Firenze, con l'obiettivo di conoscere da vicino criticità, potenzialità e bisogni delle comunità locali. Tappa a Lercara Friddi, dove ha sede un.