Asp di Palermo atto primo del neo dg Alberto Firenze | istituita l' unità di crisi per l' emergenza influenzale
L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha istituito un’Unità di crisi per fronteggiare l’emergenza influenzale, sotto la guida del nuovo direttore generale, Alberto Firenze. Questa iniziativa mira a migliorare il coordinamento delle attività sanitarie e a garantire interventi tempestivi, minimizzando l’impatto della stagione influenzale sulla popolazione. La misura rappresenta un passo importante nella gestione delle emergenze sanitarie e nel rafforzamento delle risposte locali.
Il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, Alberto Firenze, ha istituito un’Unità di crisi dedicata alla gestione dell’emergenza influenzale, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento delle attività sanitarie e garantire una risposta tempestiva ed efficace sul. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
