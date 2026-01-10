Asp di Palermo atto primo del neo dg Alberto Firenze | istituita l' unità di crisi per l' emergenza influenzale

Da palermotoday.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Azienda sanitaria provinciale di Palermo ha istituito un’Unità di crisi per fronteggiare l’emergenza influenzale, sotto la guida del nuovo direttore generale, Alberto Firenze. Questa iniziativa mira a migliorare il coordinamento delle attività sanitarie e a garantire interventi tempestivi, minimizzando l’impatto della stagione influenzale sulla popolazione. La misura rappresenta un passo importante nella gestione delle emergenze sanitarie e nel rafforzamento delle risposte locali.

Il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, Alberto Firenze, ha istituito un’Unità di crisi dedicata alla gestione dell’emergenza influenzale, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento delle attività sanitarie e garantire una risposta tempestiva ed efficace sul. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Ondata di contagi per il virus influenzale, al Policlinico istituita una task force per gestire l'emergenza

Leggi anche: Asp di Palermo, si insedia il nuovo direttore generale Alberto Firenze: "Rafforzare il rapporto con il territorio"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Inchiesta su Cuffaro, nuovi indagati. Spunta l’assessora Faraoni ma….

asp palermo atto primoOpen day itinerante dell’Asp di Palermo: ecco il calendario del primo semestre 2026 - Prenderà ufficialmente il via il 20 gennaio da Bolognetta e porterà i servizi di screening e prevenzione in 36 località. insanitas.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.