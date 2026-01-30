Anvvfc Lercara Friddi celebrato il trentennale

A Lercara Friddi, la sezione dell’Anvvfc ha celebrato i suoi trent’anni. Una festa semplice, fatta di ricordi e testimonianze di chi ha vissuto quegli anni. Tra le luci soffuse e le parole di chi ha dato tutto per la comunità, si è rivissuto un pezzo importante di storia locale. Nessuno ha dimenticato i momenti difficili, ma tutti hanno voluto sottolineare come il senso di appartenenza continui a vivere.

Trent'anni non sono solo un numero. Sono notti insonni, chiamate improvvise, mani tese nel momento del bisogno. Sono sacrifici silenziosi, fatti lontano dai riflettori, quando la comunità dorme ma il dovere chiama. Da trent'anni la Delegazione di Lercara Friddi A.N.VV.F.C., è presenza, è sicurezza, è speranza. È fatta di uomini e donne che hanno scelto di esserci, sempre, mettendo il "noi" davanti all'"io", il servizio davanti alla comodità. Ogni volontario porta con sé una storia: la prima emergenza affrontata con il cuore che batte forte. la paura trasformata in coraggio.la stanchezza vinta dall'amore per la propria gente.

