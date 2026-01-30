Il derby Sangiustese la gara è insidiosa | Chiesanuova sarà una battaglia

Domenica il Chiesanuova ha pareggiato 1-1 contro il Matelica in un match difficile. Borgia, uno dei migliori in campo, ha combattuto sulla fascia con Merli, creando un duello acceso. È stata la sua prima intervista da giocatore biancorosso, e lui si è detto soddisfatto, anche se ammette di aver avuto responsabilità nel gol subito e nel rigore procurato. La partita si preannuncia ancora più complicata nel prossimo derby contro la Sangiustese, che sarà una vera battaglia.

Assieme a Borgia domenica è stato il migliore del Chiesanuova nel pareggio 1-1 con il Matelica. Sulla sua fascia ha dato vita ad un bel duello con il dirimpettaio Merli e così il 2007 Paolo Parioli si è meritato la prima intervista in biancorosso: "Ma secondo me – afferma – ho fatto partite più positive, è vero che mi sono procurato il rigore del pareggio, ma avevo un po’ di responsabilità nel disimpegno difensivo che aveva portato poi alla punizione che, deviata, aveva causato il temporaneo 0-1". Il terzino destro cresciuto nell’Union Picena si proietta con queste parole alla trasferta di Villa San Filippo per affrontare la Sangiustese, formazione quinta in classifica e reduce da 5 risultati utili (anche se quattro sono stati pareggi): "La classifica è chiara, sono forti ed hanno un bell’attacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

