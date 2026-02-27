Il derby Figline-Sangio con l’ex Beoni | La squadra di Calderini merita di più

Domenica si gioca il derby tra Figline e Sangiovannese, con l’ex allenatore Beoni che torna in campo dopo un’esperienza con la Luparense in serie D. La squadra di Calderini si prepara alla sfida con l’obiettivo di riscattarsi, mentre il confronto tra le due formazioni promette emozioni e tensione sul campo. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre in campionato.

SAN GIOVANNI Dopo la non positiva esperienza coi veneti della Luparense in serie D, Loris Beoni dai primi del nuovo anno è ripartito dal Figline che questa domenica sarà avversario della Sangiovannese nella 24ª giornata di campionato. Nel suo lungo curriculum da allenatore ci sono anche tre stagioni con il Marzocco, nel settore giovanile, quando ancora la società era presieduta da Arduino Casprini: "Sono stato coi più giovani nell’anno dove in prima squadra c’era Sannino e nei successivi due con Sarri tra il 2002 e il 2004. Guidavo la formazione Beretti ed ero anche coordinatore dell’intero movimento. Tre anni davvero molto belli, nel periodo forse più gratificante di soddisfazioni da molto tempo a questa parte". 🔗 Leggi su Lanazione.it

